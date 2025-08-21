Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

El KOSPI alcanza un nuevo máximo histórico

Write: 2025-10-15 15:51:35Update: 2025-10-15 16:24:17

El KOSPI alcanza un nuevo máximo histórico

Photo : YONHAP News

La Bolsa surcoreana registró el miércoles 15 un nuevo récord al alza pese a las crecientes preocupaciones por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El índice general, el KOSPI, cerró la jornada con un avance del 2,68%, hasta situarse en 3.657,28 puntos, tras haber alcanzado un máximo intradía de 3.659,91 puntos.

Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también concluyó con ganancias, al subir un 1,98% y finalizar en 864,72 puntos. 

En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 9,7 unidades y se cotizó a 1.421,3 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >