El KOSPI alcanza un nuevo máximo histórico

Photo : YONHAP News

La Bolsa surcoreana registró el miércoles 15 un nuevo récord al alza pese a las crecientes preocupaciones por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.El índice general, el KOSPI, cerró la jornada con un avance del 2,68%, hasta situarse en 3.657,28 puntos, tras haber alcanzado un máximo intradía de 3.659,91 puntos.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también concluyó con ganancias, al subir un 1,98% y finalizar en 864,72 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 9,7 unidades y se cotizó a 1.421,3 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.