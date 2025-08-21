Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Cultura

KBS se prepara como emisora principal de la cumbre del APEC

Write: 2025-10-15 16:08:21Update: 2025-10-15 17:27:11

KBS se prepara como emisora principal de la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

KBS celebró el miércoles 15 la ceremonia de inauguración de su labor como emisora principal de la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El acto marcó el inicio de los preparativos para la producción de las señales internacionales del evento, que tendrá lugar en la ciudad surcoreana de Gyeongju entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Durante la ceremonia, el presidente de KBS, Park Jang Beom, junto con los principales ejecutivos de la cadena y el equipo designado para el APEC, reafirmaron su compromiso de cumplir con responsabilidad su papel como emisora pública en esta cita regional de gran relevancia.

Actualmente, KBS está construyendo un nuevo Centro Internacional de Medios (IMC) junto al Centro de Convenciones Hwabaek, sede de las sesiones de la cumbre.

El IMC abrirá oficialmente sus puertas el 27 de octubre, fecha a partir de la cual se iniciará la producción y distribución de las señales internacionales destinadas a la cobertura global del encuentro.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >