Corea y Estados Unidos se encuentran en la fase final de sus negociaciones comerciales, según declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una entrevista televisiva emitida el miércoles 15 (hora local) por el canal CNBC.Durante el programa, Bessent afirmó que están "a punto de terminar con Corea", al ser preguntado por las conversaciones comerciales en las que la Casa Blanca centra actualmente su atención. En relación con la gestión de las inversiones que las empresas coreanas se han comprometido a realizar en territorio estadounidense a cambio de una reducción arancelaria, el secretario reconoció que "aún existen algunas asperezas", aunque aseguró que ambas partes están "ultimando los detalles".Aunque no especificó a qué se referían dichos "detalles", se estima que podrían estar relacionados con las directrices del paquete de inversiones coreanas valorado en 350.000 millones de dólares y con los posibles mecanismos destinados a garantizar la liquidez en el mercado cambiario durante el proceso de desembolso de capital.A la luz de los sucesivos encuentros mantenidos esta semana —y de los que aún están previstos— entre las principales autoridades comerciales de ambos países, las declaraciones de Bessent alimentan las expectativas de que Washington y Seúl podrían alcanzar un pacto definitivo. Dicho acuerdo permitiría la firma de un memorando de entendimiento antes de la reunión que los presidentes Lee Jae Myung y Donald Trump tienen programada justo antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).