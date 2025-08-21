Llega a Camboya el equipo coreano contra los delitos dirigidos a sus ciudadanos

Photo : YONHAP News

El equipo interministerial del Gobierno encargado de hacer frente al incremento de delitos cometidos contra ciudadanos coreanos en Camboya llegó el miércoles 15 a Nom Pen. La delegación está integrada por altos cargos y agentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, la Agencia Nacional de Policía y el Servicio Nacional de Inteligencia.La viceministra de Relaciones Exteriores, Kim Ji A, quien encabeza la misión, declaró a su llegada al Aeropuerto Internacional de Techo, situado a unos veinte kilómetros de la capital camboyana, que durante el vuelo fue informada de un nuevo caso: la muerte de una mujer coreana cerca de la frontera entre Camboya y Vietnam. Kim subrayó que Seúl ya ha solicitado la colaboración de ambos países para esclarecer los hechos.Una vez en Nom Pen, el equipo interministerial centrará sus esfuerzos iniciales en negociar la repatriación de los 61 ciudadanos coreanos detenidos por las autoridades locales durante una operación contra el crimen organizado. Asimismo, coordinará el traslado a Corea de los restos del estudiante universitario encontrado muerto en agosto y la cooperación bilateral en la investigación del caso.La Justicia camboyana ha autorizado recientemente la realización de una autopsia conjunta del cadáver, en el que se hallaron indicios de tortura.