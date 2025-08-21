Lee Jae Myung recibe en su despacho a la princesa heredera de Suecia

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung recibió el miércoles 15 en su despacho a la princesa heredera Victoria de Suecia, de visita oficial en Corea.La reunión comenzó con unas palabras de Lee, que destacó la cercanía emocional que muchos coreanos sienten hacia Suecia, en parte gracias a la música del grupo ABBA y al Premio Nobel de Literatura, que en 2024 fue otorgado a la escritora coreana Han Kang. Además, añadió que la nación escandinava constituye un modelo de Estado del bienestar que sirve de inspiración para Corea.Por su parte, la princesa Victoria subrayó que el principal objetivo de su viaje es estrechar aún más los lazos entre ambos pueblos y fortalecer la cooperación bilateral. En este contexto, adelantó que durante su estancia, que se prolongará hasta el viernes 17, se celebrará un encuentro empresarial sobre asociación sostenible, en el que se abordarán asuntos como la transición energética y el crecimiento verde.Además del mandatario, la princesa mantuvo una conversación con el primer ministro, Kim Min Seok, con quien dialogó sobre la paz en la península coreana y las medidas concretas para ampliar la colaboración entre ambos países. Durante el intercambio, Kim recordó especialmente la ayuda prestada por Suecia durante la Guerra de Corea y expresó el profundo agradecimiento del pueblo surcoreano por el envío de un equipo médico de apoyo y por la participación sueca en la Comisión de Supervisión de Naciones Neutras, establecida tras el Acuerdo de Armisticio de 1953.El primer ministro subrayó, además, que Seúl y Estocolmo pueden ser socios estratégicos ante los nuevos desafíos globales, como el reordenamiento del comercio mundial, el cambio climático y la baja natalidad.