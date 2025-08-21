Los dirigentes de Samsung, SK, Hyundai y LG viajarán a EEUU por el Stargate Project

Photo : YONHAP News

Los máximos dirigentes de las principales empresas coreanas —Samsung, Hyundai, LG y SK— viajarán próximamente a Estados Unidos por invitación del CEO del grupo japonés SoftBank, Masayoshi Son, promotor del Stargate Project, una iniciativa conjunta con las compañías estadounidenses OpenAI y Oracle destinada a desarrollar una infraestructura global para la inteligencia artificial.Según fuentes del sector, la invitación fue cursada directamente a los presidentes de los cuatro grandes conglomerados de Corea con el objetivo de explorar su posible participación en el proyecto. Asimismo, Son medió para organizar un encuentro de golf entre los empresarios coreanos y el presidente de EEUU, Donald Trump.La visita de los líderes de Samsung, Hyundai, LG y SK coincidirá con el desplazamiento a Washington de varios altos cargos del Gobierno, que participarán en negociaciones comerciales bilaterales. En este contexto, se estima que la presencia de los dirigentes empresariales podría influir positivamente en el desarrollo de dichas conversaciones.