Hallada muerta una ciudadana coreana cerca de la frontera entre Camboya y Vietnam

El cuerpo de una ciudadana coreana fue hallado cerca de la frontera entre Vietnam y Camboya, lo que ha llevado a las autoridades de Corea a iniciar una investigación conjunta con la Policía vietnamita.Según informó el miércoles 15 la comisaría del distrito de Hyehwa, en Seúl, la mujer, de unos 30 años, fue encontrada muerta el pasado 7 de octubre en una zona fronteriza aún no especificada.La Policía de Vietnam investiga las causas del fallecimiento. Tras la autopsia, los restos fueron entregados a su familia.Por su parte, las autoridades coreanas han abierto una pesquisa preliminar después de recibir un informe presentado por los familiares.Los investigadores analizan, además, posibles vínculos entre la fallecida y una red de estafas telefónicas —conocidas como 'voice phishing'— que opera en la región.La Policía coreana señaló que ofrecerá más información conforme avance la indagación conjunta con sus homólogos vietnamitas.