El pasaporte surcoreano se mantiene en el segundo puesto en libertad de viaje global

Photo : YONHAP News

El pasaporte de Corea del Sur ha sido clasificado nuevamente como el segundo más fuerte del mundo según el número de países a los que permite acceder sin necesidad de visado.La clasificación procede del "Índice Henley de Pasaportes 2025", elaborado por la consultora británica Henley & Partners, especializada en planificación de residencia y ciudadanía. De acuerdo con este ranking, los titulares de un pasaporte surcoreano pueden entrar sin visado en 190 países, lo que sitúa a Corea del Sur en la segunda posición mundial. Singapur encabeza la lista con acceso libre a 193 países.Uno de los cambios más destacados del informe de este año es el descenso del pasaporte estadounidense, que por primera vez cae por debajo del décimo puesto. Los ciudadanos de Estados Unidos pueden ahora viajar sin visado a 180 destinos, tras la reciente decisión de países como Vietnam y Brasil de retirar la exención de visado, en este último caso por motivos de falta de reciprocidad.Los analistas del índice subrayan que el debilitamiento del pasaporte estadounidense no se trata simplemente de un ajuste en la clasificación, sino que refleja cambios estructurales en la distribución del poder blando (soft power) y en la dinámica global de la movilidad transfronteriza.