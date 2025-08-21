YouTube incumple la normativa sobre fallos de reproducción en plataformas digitales

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Ciencia y TIC ha informado de que YouTube infringió la normativa gubernamental relativa a los problemas de reproducción de vídeos en plataformas digitales.Según las autoridades competentes, los errores de reproducción se registraron en el sitio web coreano de YouTube a las 8:17 de la mañana del jueves 16 y el servicio se restableció a las 9:10. Durante ese lapso, los operadores de la plataforma notificaron la incidencia al ministerio a las 9:01, es decir, casi 55 minutos después de haberse detectado el fallo.La normativa nacional sobre plataformas de comunicación y contenidos establece que, en caso de producirse errores en el sistema, las empresas deben resolverlos en un plazo máximo de 30 minutos. Si no logran normalizar el servicio dentro de ese tiempo, están obligadas a informar al Ministerio de Ciencia y TIC en un plazo adicional de diez minutos. En otras palabras, la notificación debe realizarse en los 40 minutos posteriores a la detección del problema.Por su parte, Google explicó que los errores se produjeron durante trabajos de mantenimiento del sistema de prevención de spam, diseñado para filtrar cuentas falsas.