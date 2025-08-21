Menú principal Ver contenido

Política

Seúl intensifica los esfuerzos para avanzar en las negociaciones comerciales con Washington

Photo : YONHAP News

El jefe del Gabinete Presidencial para Política, Kim Yong Beom, y el ministro de Industria y Comercio, Kim Jeong Kwan, partieron el jueves 16 hacia Estados Unidos con el objetivo de impulsar las negociaciones comerciales en curso.

Antes de embarcar, Kim Yong Beom adelantó que, además de él y del ministro de Industria y Comercio, se encuentran ya en Washington otros altos cargos del Gobierno, entre ellos el ministro de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, y el director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo. Según informó, estos responsables mantendrán reuniones con sus respectivos homólogos estadounidenses: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial, Jamieson Greer.

El jefe de Políticas subrayó que Seúl concentra todos sus esfuerzos en alcanzar cuanto antes un acuerdo integral con la Casa Blanca.

En relación con la posible creación de una línea de swap de divisas, uno de los temas más delicados de las conversaciones, Kim Yong Beom señaló que ambas partes han logrado acercar posturas y que EEUU reconoce las particularidades del mercado cambiario surcoreano.
