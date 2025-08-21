El KOSPI supera por primera vez los 3.700 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, superó el jueves 16 por primera vez la barrera de los 3.700 puntos y alcanzó un nuevo máximo histórico.El indicador abrió la jornada en 3.675,82 puntos, lo que supone un incremento del 0,51% respecto al cierre del miércoles, y continuó avanzando hasta situarse en 3.700,28 unidades alrededor de las 9:11 de la mañana, un nuevo récord.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ inició la sesión en 866,82 puntos, un 0,24% más que en la jornada anterior.