Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

El KOSPI supera por primera vez los 3.700 puntos

Write: 2025-10-16 13:22:17Update: 2025-10-16 16:06:21

El KOSPI supera por primera vez los 3.700 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, superó el jueves 16 por primera vez la barrera de los 3.700 puntos y alcanzó un nuevo máximo histórico.

El indicador abrió la jornada en 3.675,82 puntos, lo que supone un incremento del 0,51% respecto al cierre del miércoles, y continuó avanzando hasta situarse en 3.700,28 unidades alrededor de las 9:11 de la mañana, un nuevo récord.

Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ inició la sesión en 866,82 puntos, un 0,24% más que en la jornada anterior.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >