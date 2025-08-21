Trump reitera que Corea acordó una inversión anticipada de 350.000 millones de dólares

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que Corea se comprometió a realizar de forma anticipada una inversión de 350.000 millones de dólares a cambio de una reducción de aranceles.Trump hizo estas declaraciones el miércoles 15 (hora local), al subrayar la importancia que, según él, tienen los gravámenes para la economía y la seguridad nacional de su país. El mandatario habló poco antes de que la Corte Suprema de EEUU emitiera un fallo sobre las tasas recíprocas impuestas por Washington a las importaciones procedentes de varios de sus principales socios comerciales.Ambos países alcanzaron en julio un acuerdo comercial marco. No obstante, aún permanecen en negociación algunos aspectos, entre ellos las condiciones específicas de las inversiones coreanas.