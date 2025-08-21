Lee aboga por racionalizar las regulaciones para impulsar la actividad empresarial

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung subrayó el jueves 16 la necesidad de racionalizar las regulaciones para fomentar la actividad empresarial, al considerar que esta es la vía más eficaz para fortalecer la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.Durante la segunda reunión estratégica sobre racionalización regulatoria, Lee destacó que el debate se centró en cómo regular de manera adecuada los sectores cultural, energético y de bioindustria. En su intervención, advirtió que la desregulación excesiva o la flexibilización inadecuada pueden generar desórdenes en el mercado y concentrar los beneficios en una minoría con posición dominante. Por ello, insistió en la importancia de establecer un sistema eficiente para resolver los conflictos de intereses.Respecto al sector cultural, y en particular a la industria de contenidos coreanos, el mandatario señaló que, aunque suele pensarse que el arte y la cultura apenas requieren regulación, existen ámbitos en los que esta es necesaria. En este sentido, afirmó que el principio rector de su política cultural será "apoyar sin intervenir".