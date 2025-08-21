Ro Jae Hun es nombrado nuevo embajador en China

Photo : YONHAP News

El diplomático Ro Jae Hun, hijo del expresidente Roh Tae Woo, ha sido nombrado oficialmente embajador de Corea del Sur en China. El cargo permanecía vacante desde hacía aproximadamente nueve meses.El puesto de embajador en Beijing había permanecido vacante durante aproximadamente nueve meses.Roh Tae Woo, quien ejerció la presidencia entre febrero de 1988 y febrero de 1993, impulsó la apertura diplomática de Corea del Sur hacia los países comunistas a través de la denominada Política Diplomática del Norte, que culminó con el establecimiento de relaciones oficiales con China en 1992.El nuevo embajador ha participado activamente en iniciativas de intercambio entre Seúl y Beijing desde la creación del Centro Cultural de Asia Oriental en 2021.A finales de agosto, Ro formó parte de una delegación de enviados especiales del presidente Lee Jae Myung, encabezada por el expresidente de la Asamblea Nacional Park Byeong Seug, que viajó a China para entregar una carta personal del mandatario surcoreano al líder chino, Xi Jinping.