Korean
Español

Viernes con lluvias desde la noche

Write: 2025-10-16 14:20:51Update: 2025-10-16 17:00:21

Photo : YONHAP News

El viernes 17 se esperan cielos nublados en todo el país, con posibilidad de lluvias a partir del jueves por la noche que comenzarán en las regiones central y suroeste.

Las precipitaciones continuarán hasta la mañana del sábado, aunque podrían extenderse hasta la tarde en la costa sureste y en la isla de Jeju, y hasta la noche en la costa este y en las zonas montañosas de la provincia de Gyeongsang del Norte. Se prevén acumulaciones de entre 10 y 50 milímetros.

Las temperaturas oscilarán entre 13ºC y 20ºC de mínima por la mañana y entre 21ºC y 27ºC de máxima por la tarde.
