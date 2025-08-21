Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

El KOSPI sube un 2,49% y rompe la barrera de los 3.700 puntos con un nuevo récord

Write: 2025-10-16 15:47:07Update: 2025-10-16 16:11:09

El KOSPI sube un 2,49% y rompe la barrera de los 3.700 puntos con un nuevo récord

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el jueves 16 con una subida del 2,49% hasta superar la barrera de los 3.700 puntos y situarse en 3.748,37 unidades, lo que supone un nuevo máximo histórico.

Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ avanzó 0,69 puntos, un 0,08% respecto a la sesión anterior, y finalizó en 865,41 unidades.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se fortaleció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 3,4 wones y se cotizó a 1.417 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >