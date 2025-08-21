El KOSPI sube un 2,49% y rompe la barrera de los 3.700 puntos con un nuevo récord

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el jueves 16 con una subida del 2,49% hasta superar la barrera de los 3.700 puntos y situarse en 3.748,37 unidades, lo que supone un nuevo máximo histórico.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ avanzó 0,69 puntos, un 0,08% respecto a la sesión anterior, y finalizó en 865,41 unidades.En el mercado de divisas, el won surcoreano se fortaleció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 3,4 wones y se cotizó a 1.417 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.