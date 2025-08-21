El Campeonato Mundial de Taekwondo 2025 arranca el 24 de octubre en China

Photo : KBS News

El Campeonato Mundial de Taekwondo 2025 dará comienzo el próximo 24 de octubre en la ciudad china de Wuxi y se perfila como el más grande celebrado hasta la fecha. El evento se prolongará hasta el día 30 y reunirá a un número récord de competidores.Según la Federación Mundial de Taekwondo, se han inscrito 991 atletas para esta edición, procedentes de 180 países, además de Atletas Individuales Neutrales y miembros del equipo de refugiados. Esta cifra supera la registrada en el campeonato de Muju, Corea del Sur, en 2017, que contó con 970 participantes.El torneo, que se celebra cada dos años, incluye competiciones en ocho categorías de peso femenino y ocho masculino.Un día antes del inicio oficial, el 23 de octubre, tendrá lugar la Asamblea General de la Federación Mundial de Taekwondo, en la que se elegirá al nuevo presidente del organismo rector.Durante la misma reunión también se debatirán las solicitudes de membresía de los territorios franceses de ultramar San Pedro y Miquelón y La Reunión.Si ambas son aprobadas, la Federación alcanzará los 215 miembros, lo que la situaría como la tercera organización deportiva internacional con mayor número de afiliados en el mundo.