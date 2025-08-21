Trump visitará Corea el 29 de octubre para participar en la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial anunció que se espera la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Corea los días 29 y 30 de octubre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).Durante una sesión informativa celebrada el jueves 16, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, informó de que el mandatario estadounidense tiene previsto llegar el miércoles 29 y permanecer en el país hasta la jornada siguiente.Wi señaló que la cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y Trump se celebrará en algún momento durante esos dos días, y no descartó la posibilidad de un encuentro entre Trump y el líder chino, Xi Jinping.El responsable de seguridad subrayó, sin embargo, que aunque la visita puede anticiparse en términos generales, todavía no es posible ofrecer detalles concretos. En este sentido, explicó que la agenda presidencial está sujeta a posibles modificaciones y que, por motivos de seguridad, no se pueden confirmar con exactitud las fechas ni las actividades previstas.