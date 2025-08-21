Camboya promete reforzar la protección a los ciudadanos coreanos

Photo : YONHAP News

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, lamentó la reciente muerte de un estudiante universitario de Corea en su país y se comprometió a intensificar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos coreanos, así como a capturar a los sospechosos que permanecen prófugos.Según informó el jueves 16 el Ministerio de Relaciones Exteriores coreano, Manet mantuvo una reunión con la segunda viceministra de Exteriores, Kim Jin A, y con el jefe de la Agencia Nacional de Policía, Park Sung Joo, quienes se desplazaron hasta Nom Pen para abordar el asunto. Durante el encuentro, el primer ministro afirmó que su Gobierno reforzará la cooperación a través del Comité Nacional de Medidas contra las Estafas en Línea.Por su parte, Kim solicitó una colaboración rápida para la repatriación de los ciudadanos coreanos detenidos en Camboya, así como para la investigación y repatriación de los restos del estudiante fallecido.Manet pidió a Seúl reconsiderar su decisión de elevar el nivel de alerta de viaje, al expresar su preocupación por su posible impacto económico. En respuesta, Kim señaló que era inevitable dadas las circunstancias actuales, aunque aseguró que el Ejecutivo estudiará la posibilidad de suavizar la medida una vez que la situación mejore.Ambas partes acordaron continuar las conversaciones sobre formas de cooperación, entre ellas la creación de un equipo conjunto de respuesta contra delitos de estafa entre Corea y Camboya, con el objetivo de reforzar la protección a los ciudadanos coreanos en territorio camboyano.