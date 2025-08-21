Kim Jong Un expresa en una carta a Xi Jinping su voluntad de fortalecer los lazos bilaterales

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha enviado una carta de agradecimiento al presidente chino, Xi Jinping, en respuesta al mensaje de felicitación que este le remitió con motivo del 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, según informó el viernes 17 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).En su misiva, Kim expresó su gratitud a Xi y al Partido Comunista de China por su amistad especial y su apoyo constante al pueblo y al partido norcoreanos. Además, subrayó que mantener y desarrollar la "tradicional cooperación amistosa" entre Corea del Norte y China, así como fortalecerla de acuerdo con las exigencias de "la nueva era", constituye una posición firme de su Gobierno.El dirigente norcoreano añadió que Pyongyang continuará promoviendo activamente el desarrollo de las relaciones con Beijing en el marco de la "lucha común por la causa del socialismo", con el objetivo de mejorar el bienestar de ambos pueblos y contribuir a la estabilidad regional y mundial.La expresión "proteger la estabilidad regional y mundial" ya había sido utilizada por Kim en el mensaje de felicitación que envió a Xi el pasado 1 de octubre con motivo del 76º aniversario del Día Nacional de China. Aunque el líder norcoreano no hizo referencia directa a asuntos sensibles como la situación en la península o en el estrecho de Taiwán, sus palabras parecen reflejar la intención de reforzar la colaboración con Beijing para defender los intereses comunes de ambos países en el ámbito internacional.