Seúl inaugura la Exposición Internacional de Aeroespacio y Defensa

Photo : YONHAP News

La Exposición Internacional de Aeroespacio y Defensa de Seúl (ADEX) abrió sus puertas el viernes 17 y se prolongará hasta el 24 de octubre, con actividades abiertas al público y una exhibición dirigida a profesionales del sector.Considerado el evento más importante de Corea en los ámbitos aeroespacial y de defensa, el ADEX se celebra cada dos años y reúne a fabricantes, expertos y delegaciones militares de todo el mundo. La exposición se organizó por primera vez en 1996 bajo el nombre Seoul Air Show y adoptó su denominación actual en 2009.En su edición de 2025, el evento contará con una participación récord de más de 600 empresas procedentes de 35 países, que presentarán sus sistemas de armas y tecnologías más avanzadas, entre ellos drones, aeronaves militares y soluciones de defensa aérea.La feria se dividirá en dos etapas. Del 17 al 19 de octubre se celebrará el Día Público, durante el cual los visitantes podrán acceder a la Base Aérea de Seúl, en el municipio de Seongnam, para disfrutar de espectáculos aéreos y demostraciones tecnológicas. Posteriormente, del 20 al 24 de octubre tendrá lugar el Business Day en el Centro de Exposiciones Internacional de Corea (KINTEX), en el distrito de Ilsan, destinado exclusivamente a profesionales del sector aeroespacial y de defensa.Con motivo de la inauguración, la Fuerza Aérea ofrecerá un espectáculo aéreo en la base de Seúl, con vuelos de exhibición de sus principales cazas, entre ellos el F-35A, y una demostración del KF-21, el avanzado avión de combate desarrollado en Corea. El acto culminará con una presentación del equipo acrobático Black Eagles, que pondrá el broche final a la jornada inaugural.Además, el público podrá participar en actividades interactivas, como experiencias de vuelo en aviones de transporte de la Fuerza Aérea, simuladores de combate y paracaidismo en realidad virtual, así como en demostraciones de las misiones del equipo de desactivación de explosivos.