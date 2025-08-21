Lee y el primer ministro de Tailandia acuerdan cooperar para acelerar la conclusión del CEPA

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el jueves 16 su primera conversación telefónica con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, según informó el portavoz presidencial Kim Nam Joon.Durante la llamada, los dos líderes compartieron opiniones sobre las vías para fortalecer las relaciones entre ambos países y coincidieron en la necesidad de cooperar con el fin de acelerar la conclusión del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), actualmente en fase de negociación.Los mandatarios subrayaron el constante desarrollo de los vínculos bilaterales en ámbitos como el comercio, la inversión y los intercambios humanos, y acordaron ampliar la colaboración en sectores como la industria de defensa, las finanzas digitales y la construcción de infraestructuras, con el objetivo de profundizar en su asociación estratégica.El primer ministro tailandés expresó su apoyo a las políticas de Seúl orientadas a fomentar la distensión en la península y a reanudar el diálogo intercoreano, y manifestó su deseo de que los esfuerzos de Lee contribuyan a la paz y la estabilidad regional y global.Por su parte, el dirigente coreano agradeció el respaldo de Bangkok y expresó su voluntad de seguir contando con su apoyo a las iniciativas de Corea en favor de la paz y la cooperación internacional.