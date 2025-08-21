Corea levanta la alerta sanitaria tras 20 meses de crisis médica

Photo : YONHAP News

El Gobierno anunció el viernes 17 el fin de la alerta sanitaria de nivel "grave" y del sistema de emergencia médica, instaurados hace un año y ocho meses tras la renuncia masiva de médicos residentes.La ministra de Salud, Jeong Eun Kyeong, comunicó la decisión durante una reunión del Centro de Gestión de Desastres y Seguridad, donde precisó que el nivel más alto de alerta se levantará oficialmente a las 00:00 de la noche del 20 de octubre.Jeong explicó que, desde el regreso de los médicos residentes, el sistema sanitario ha recuperado la estabilidad y que la actividad médica se sitúa ya en torno al 95% del nivel previo a la crisis. Añadió que, con la llegada de la nueva Administración, se reanudó el diálogo con el sector médico, lo que ha permitido una mayor cooperación y la reincorporación de la mayoría de los profesionales en formación.La ministra expresó además sus disculpas a los pacientes y a sus familias por las dificultades ocasionadas durante el conflicto entre el Ejecutivo y el personal médico, y agradeció la dedicación de los profesionales sanitarios, los equipos de emergencia y los funcionarios públicos por su labor en la atención a los pacientes en circunstancias adversas.