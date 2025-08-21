Seúl y Washington reafirman su cooperación para disuadir amenazas norcoreanas

Photo : YONHAP News

El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, Jin Young Seung, mantuvo el viernes 17 una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, John Daniel Caine, en la que analizaron la situación de seguridad regional y las vías para fortalecer la cooperación bilateral.Durante el diálogo, ambos coincidieron en que la estabilidad actual en la península coreana se sustenta en la sólida alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos, y subrayaron la importancia de mantener una postura de defensa conjunta para disuadir las amenazas procedentes de Corea del Norte.Asimismo, los dos jefes militares acordaron reforzar la coordinación en la próxima Reunión del Comité Militar (MCM), que se celebrará en noviembre en Seúl. En dicha cita se abordarán los principales desafíos de seguridad y las estrategias para profundizar la alianza.Por la tarde, el jefe del Estado Mayor Conjunto tiene previsto mantener otra conversación telefónica con su homólogo japonés, Hiroaki Uchikura. Según fuentes militares, se espera que Jin destaque la necesidad de consolidar los avances alcanzados en los recientes encuentros de alto nivel —incluidas las cumbres bilaterales y la reunión de ministros de Defensa— y subraye la importancia de mantener el impulso de la cooperación trilateral entre Seúl, Washington y Tokio.