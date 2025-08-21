El KOSPI se dispara en la sesión matutina y marca un nuevo máximo histórico

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, alcanzó el viernes 17 un nuevo máximo histórico, al superar el récord de 3.748,37 puntos registrado en la jornada anterior, tras revertir las pérdidas iniciales con las que abrió la sesión.El indicador arrancó con una caída del 0,42%, hasta situarse en 3.732,76 puntos, y llegó a descender hasta 3.722,07 unidades durante las primeras operaciones. Sin embargo, hacia las 9:45 de la mañana, el parqué cambió de tendencia y, a las 10:15, se ubicó en 3.762,87 puntos, por encima de su máximo previo.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también cotiza al alza. Tras abrir con un retroceso del 0,31%, hasta 862,71 puntos, logró recuperarse y, a las 10:15, se colocaba en 868,51 unidades.