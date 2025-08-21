El Museo Nacional de Corea supera por primera vez los 5 millones de visitantes

Photo : YONHAP News

El Museo Nacional de Corea ha superado por primera vez la cifra de cinco millones de visitantes en lo que va de 2025.Según los datos provisionales del museo, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de este año acudieron 5.016.382 personas, de las cuales 4.830.677 fueron coreanas y 185.705 extranjeras. La cifra representa un aumento del 69,7% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 2.955.789 visitantes.El incremento refleja el creciente interés global por la cultura coreana, impulsado en parte por el éxito internacional de diversas producciones culturales, como la película animada de Netflix "K-Pop Demon Hunters".Una afluencia anual en torno a los cinco millones de personas situaría al Museo Nacional de Corea entre los cinco museos más visitados del mundo.De acuerdo con las estadísticas de 2024 del medio especializado británico 'The Art Newspaper', el museo más visitado del mundo fue el Museo del Louvre, en París, con 8,73 millones de visitantes, seguido por los Museos Vaticanos (6,82 millones), el Museo Británico (6,47 millones), el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (5,72 millones) y la Tate Modern de Londres (4,60 millones).