Rusia utiliza drones equipados con bombas de racimo norcoreanas en Ucrania

Photo : YONHAP News

Rusia ha utilizado en Ucrania pequeños drones equipados con bombas de racimo de fabricación norcoreana, según un informe del grupo de Investigación de Conflictos Armados (CAR), un instituto británico especializado en el análisis de armamento en zonas de conflicto, difundido el jueves 16 por el diario 'The New York Times'.Según el rotativo, un equipo del CAR viajó a Ucrania para examinar un dron recuperado el pasado 23 de septiembre en la región sureña de Jersón. Tras el análisis, los investigadores concluyeron que el aparato contenía municiones de racimo producidas en Corea del Norte.Estas armas son altamente controvertidas, ya que, al detonar, liberan múltiples submuniciones que se dispersan sobre una amplia zona, lo que aumenta su poder destructivo y el riesgo para la población civil.Aunque Pyongyang ya había sido señalada anteriormente por suministrar misiles, proyectiles de artillería y otros tipos de armamento a Moscú, esta sería la primera vez que se confirma el envío de bombas de racimo para drones rusos.De acuerdo con el periódico estadounidense, pese a que la presencia norcoreana directa en el frente ucraniano se ha reducido significativamente, Corea del Norte ha ampliado la variedad de armas que proporciona a Rusia.