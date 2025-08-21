Menú principal Ver contenido

EEUU acusa a China de intentar debilitar la cooperación naval con Corea

Write: 2025-10-17 13:29:12Update: 2025-10-17 13:56:07

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha criticado las sanciones impuestas por China a la empresa surcoreana Hanwha Ocean y las calificó de un intento por debilitar su cooperación con Corea en el ámbito de la industria naval.

En una entrevista escrita concedida a medios coreanos el jueves 16 (hora local), el Departamento de Estado describió las medidas del Gobierno chino como un "intento irresponsable" de interferir en las operaciones de una empresa privada y de socavar la colaboración bilateral destinada a revitalizar los sectores manufacturero y naval.

Asimismo, el organismo añadió que las acciones de Beijing no hacen sino reafirmar la importancia de reforzar la cooperación económica con los aliados en la región del Indo-Pacífico y subrayó que Washington permanecerá firmemente al lado de Seúl.

Ese mismo día, el ministro coreano de Industria, Comercio y Energía, Kim Jung Kwan; el jefe del Gabinete Presidencial para Política, Kim Yong Beom; y el director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo, se reunieron en la Casa Blanca con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, con el objetivo de abordar medidas concretas de cooperación en el marco del proyecto naval conjunto MASGA.
