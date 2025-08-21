Equipo coreano inicia operaciones en Camboya para combatir delitos contra sus ciudadanos

Photo : YONHAP News

El equipo conjunto de respuesta del Gobierno surcoreano que llegó a Camboya el jueves 16 ha comenzado sus actividades con el objetivo de colaborar en la lucha contra las estafas laborales, los secuestros y las detenciones ilegales que afectan a ciudadanos coreanos en el país.La delegación visitó en primer lugar el complejo Prince, en Nom Pen, donde previamente se habían detectado actividades delictivas. No obstante, en el momento de la intervención policial, los presuntos responsables ya habían huido del lugar.Durante su estancia, el grupo también mantuvo una reunión con el primer ministro camboyano, Hun Manet, quien expresó su compromiso de reforzar las medidas de protección para los ciudadanos coreanos en Camboya.Asimismo, el equipo de respuesta coreano se encuentra en conversaciones con los ministerios de Exteriores e Interior de Camboya para coordinar la repatriación de los coreanos detenidos durante las recientes redadas contra organizaciones criminales. De los 63 ciudadanos arrestados, cuatro han sido repatriados hasta la fecha.Las autoridades camboyanas informaron previamente de que todos los detenidos serían expulsados del país el viernes 17.