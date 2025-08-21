Comienza el juicio del exministro del Interior por su presunta implicación en la ley marcial

Photo : KBS News

El Tribunal del Distrito Central de Seúl celebró el viernes 17 la primera audiencia contra el exministro del Interior Lee Sang Min por su presunta implicación en el fallido intento del expresidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial el 3 de diciembre de 2024.Lee está acusado de haber facilitado el intento de instaurar la ley marcial al no impedir la promulgación ilegal del decreto por parte del exmandatario. Además, se le sospecha de haber ordenado a los bomberos cortar el suministro de electricidad y agua en las sedes de varios medios de comunicación durante la noche del 3 de diciembre.Durante la vista, el tribunal autorizó la grabación y retransmisión en directo de la sesión, lo que permitió que la imagen del exministro sentado en el banquillo de los acusados fuera difundida públicamente.En paralelo, el equipo del fiscal especial Cho Eun Seok inició ese mismo día una segunda ronda de interrogatorios al exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia Cho Tae Yong, sospechoso de incumplir sus obligaciones al no informar a la Asamblea Nacional sobre los supuestos planes de Yoon para declarar la ley marcial. Este segundo interrogatorio se produce apenas dos días después de una sesión de investigación de 15 horas de duración.