Las nuevas medidas inmobiliarias generan reacciones divididas

Photo : YONHAP News

Las nuevas políticas inmobiliarias del Gobierno del presidente Lee Jae Myung han provocado reacciones encontradas entre el oficialismo y la oposición.El gobernante Partido Democrático defendió el plan y subrayó que el índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, ha superado los 3.700 puntos, lo que a su juicio refleja los efectos positivos de las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo. En esta línea, la formación afirmó que las nuevas medidas inmobiliarias constituyen una respuesta urgente a los desequilibrios del mercado de la vivienda y criticó las objeciones de la oposición, que calificó de "irracionales".Por su parte, la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, expresó su desconfianza hacia las nuevas políticas, que consideró excesivamente optimistas y "carentes de una base sólida". Asimismo, instó a la Administración a centrar sus esfuerzos en los ciudadanos que realmente necesitan acceder a una vivienda y a acelerar la expansión de la oferta de apartamentos en Seúl.