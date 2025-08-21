Corea emite una alerta por el aumento de casos de gripe

Photo : YONHAP News

La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea (KCDA) emitió el viernes 17 una alerta de precaución por brote de gripe en todo el país ante el rápido incremento de los casos de influenza. La medida se ha adelantado dos meses respecto al año pasado, cuando la alerta se declaró en diciembre.Según los datos del organismo, entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre se registraron 12,1 casos sospechosos de gripe por cada 1.000 pacientes atendidos en consulta, lo que supera el umbral de 9,1 por 1.000 establecido para declarar el inicio oficial del periodo epidémico.Con el fin de contener la propagación del virus y proteger a los grupos más vulnerables, las autoridades sanitarias están llevando a cabo campañas de vacunación gratuita dirigidas a niños, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años.