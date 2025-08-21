Lluvias generalizadas el sábado en gran parte del país

Photo : YONHAP News

Corea registrará lluvias en la mayor parte del territorio desde la noche del viernes 17 hasta la mañana del sábado 18, acompañadas en algunas zonas por vientos fuertes y tormentas eléctricas.Según el pronóstico, las acumulaciones hasta la mañana del sábado se situarán entre 10 y 50 milímetros en la provincia de Jeolla del Norte, mientras que en el resto del país las lluvias variarán entre 10 y 40 milímetros. En el este de la región de Gangwon, las precipitaciones podrían prolongarse hasta la mañana del domingo, con acumulados de entre 20 y 70 milímetros.Entre la madrugada y la mañana del sábado, se prevé que las provincias del sur y la isla de Jeju registren vientos intensos, truenos y relámpagos. Asimismo, en las regiones de Chungcheong del Sur y Honam podrían producirse lluvias torrenciales con una intensidad de hasta 20 milímetros por hora.En cuanto a las temperaturas, las mínimas matinales oscilarán entre 14ºC y 21ºC, y las máximas diurnas, entre 17ºC y 24ºC.A partir de la tarde del domingo, se espera la llegada de una masa de aire frío del norte, lo que provocará un descenso notable de las temperaturas.