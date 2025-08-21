El KOSPI cierra casi sin variación tras una jornada volátil

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, concluyó el viernes 17 prácticamente sin cambios respecto al día anterior, tras una jornada marcada por la volatilidad en la que llegó a rozar los 3.800 puntos.Durante la sesión, el indicador logró un máximo intradía de 3.794,87 puntos, pero posteriormente cedió gran parte de las ganancias para terminar en 3.748,89 puntos, lo que representa un ligero aumento del 0,01% respecto al jueves.Por su parte, el parqué tecnológico KOSDAQ finalizó con una caída del 0,68% hasta situarse en 859,54 puntos. El índice abrió con un descenso del 0,31%, consiguió recuperarse temporalmente hasta alcanzar los 871,06 puntos, pero volvió a retroceder hacia el cierre.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que avanzó 3,3 unidades y se cotizó a 1.421,2 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.