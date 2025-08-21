60 surcoreanos detenidos en Camboya serán repatriados el sábado 18

Photo : YONHAP News

Un grupo de surcoreanos detenidos por las autoridades camboyanas partirá de Phnom Penh a bordo de un avión fletado por el gobierno para regresar al país.El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, informó durante una sesión informativa el viernes 17 que el avión que transporta a las aproximadamente 60 personas despegará a las 2 de la madrugada del sábado 18, hora de Corea, con destino al Aeropuerto Internacional de Incheon.El funcionario afirmó que el equipo conjunto de respuesta del Gobierno de Seúl, actualmente en Phnom Penh, le ha comunicado la situación. Agregó que es difícil hacer afirmaciones definitivas, ya que no se pueden descartar completamente las variables. Sin embargo, aseguró que la coordinación con las autoridades camboyanas avanza sin contratiempos.El jefe de seguridad indicó que se han emitido órdenes de arresto contra la mayoría de los repatriados y que, al ser sospechosos de enfrentar cargos penales, probablemente serán escoltados conforme a los procedimientos legales correspondientes.