EEUU sustituye a su embajador interino en Corea

Photo : YONHAP News

El embajador en funciones de Estados Unidos en Corea del Sur, Joseph Yun, dejará el cargo la próxima semana y será reemplazado por el actual subsecretario adjunto de Estado para Asia del Este y el Pacífico, Kevin Kim.El relevo se produce en un momento inesperado, ya que en los próximos días está prevista la visita a Corea del presidente de EEUU, Donald Trump, así como una cumbre entre él y su homólogo chino, Xi Jinping, en territorio surcoreano. Un cambio diplomático de este tipo, tan cercano a un encuentro de alto nivel, resulta poco habitual.Según diversos analistas, el repentino reemplazo, que llega incluso sin que se haya formalizado el nombramiento de un nuevo embajador titular, refleja el malestar de Washington con la gestión de Yun en las negociaciones comerciales bilaterales actualmente en curso. El embajador interino podría no haber transmitido con suficiente firmeza la postura de Trump respecto a las inversiones coreanas, ni ejercido la presión esperada sobre Seúl.Yun fue designado embajador en funciones poco antes de que concluyera el gobierno del expresidente Joe Biden, con el fin de evitar que la legación diplomática quedara vacante durante el proceso de transición hacia la Administración Trump. Su sucesor también ocupará el cargo de manera interina. Kim cuenta con experiencia en asuntos de la península coreana, ya que durante la primera etapa del mandatario estadounidense participó en la coordinación del diálogo con Corea del Norte.