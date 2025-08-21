Un soldado norcoreano deserta y pide establecerse en Corea del Sur

Photo : KBS News

Un soldado norcoreano cruzó la frontera el domingo 19 y manifestó su deseo de establecerse en Corea del Sur.El Estado Mayor Conjunto surcoreano informó de que el militar atravesó la Línea de Demarcación Militar en el frente central y fue localizado en la parte sur de la Zona Desmilitarizada (DMZ). Según los oficiales que lo detuvieron, el soldado declaró que su intención era desertar y permanecer en el país. Actualmente se están llevando a cabo las investigaciones e interrogatorios correspondientes para esclarecer en detalle cómo y por qué logró cruzar la frontera.Este es el tercer caso de deserción de un ciudadano norcoreano desde el inicio del mandato del presidente Lee Jae Myung, aunque es el primero protagonizado por un soldado. Los dos anteriores fueron el de un civil que llegó el 3 de julio por el frente centro-oeste y el de otro que cruzó el río Hangang el día 31 del mismo mes.