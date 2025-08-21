Más de la mitad de los sistemas gubernamentales en línea han sido restaurados

Photo : YONHAP News

El Gobierno informó el lunes 20 de que los servicios administrativos en línea afectados por el incendio registrado en septiembre pasado en las instalaciones del Servicio Nacional de Recursos de Información, en la ciudad de Daejeon, han entrado en una "fase de recuperación gradual", con más de la mitad ya operativos.El ministro del Interior, Yun Ho Jung, detalló que 373 de los 709 servicios dañados por el siniestro en el centro de datos estatal habían sido restaurados a las 6:00 de la mañana, lo que sitúa la tasa general de recuperación en el 52,6%.Según explicó el alto funcionario, los sistemas gubernamentales de máxima prioridad —de los niveles 1 y 2— presentan tasas de recuperación del 77,5% y del 64,7%, respectivamente.Durante una reunión del Cuartel General Central para la Gestión de Desastres y Seguridad, Yun destacó que entre los servicios recientemente restablecidos figura un sistema del Ministerio de Sanidad que gestiona los calendarios de operaciones y el suministro de sangre para pacientes en lista de espera de trasplantes de órganos.El responsable añadió que el sistema en línea para reservar servicios de cremación se prevé que vuelva a estar disponible el martes 21.