El fundador de Nvidia asistirá a la Cumbre de CEOs del APEC

Photo : YONHAP News

El fundador y presidente de Nvidia, Jensen Huang, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), visitará Corea la última semana de octubre para participar en la cumbre de CEO del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará entre los días 28 y 31.El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de Corea, constituye una de las actividades paralelas a la cumbre del APEC 2025 y reunirá a los principales líderes empresariales de la región. Durante su intervención, Huang expondrá su visión sobre el futuro de la IA, la robótica, la movilidad autónoma y los sistemas de gemelo digital, ámbitos que considera esenciales para impulsar el crecimiento económico y la innovación tecnológica a nivel global.El ejecutivo también tiene previsto mantener reuniones con los máximos responsables de los conglomerados coreanos del sector de los semiconductores, entre ellos los presidentes de SK Group, Chey Tae Won, y de Samsung Electronics, Lee Jae Yong.Además de Huang, se espera la asistencia de líderes empresariales internacionales como Sam Altman, de OpenAI; Tim Cook, de Apple; Sundar Pichai, de Google; y Jane Fraser, de Citigroup.