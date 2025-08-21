Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

La Policía interroga a los coreanos extraditados desde Camboya

Write: 2025-10-20 12:04:29Update: 2025-10-20 13:43:58

La Policía interroga a los coreanos extraditados desde Camboya

Photo : YONHAP News

Un total de 64 ciudadanos surcoreanos detenidos en Camboya por su presunta implicación en estafas telefónicas, fraudes románticos y otros delitos fueron extraditados a Corea y aterrizaron el sábado 18 en el Aeropuerto Internacional de Incheon.

Nada más llegar, fueron trasladados a las comisarías correspondientes a sus domicilios para ser sometidos a pruebas de detección de drogas e interrogados sobre el grado de participación que tuvieron en dichas actividades delictivas.

Según informaron fuentes policiales, varios de los detenidos aseguran haber actuado bajo coacción y alegan que fueron secuestrados, recluidos e incluso torturados para participar en las estafas.

Las autoridades investigan ahora hasta qué punto los implicados fueron forzados a delinquir o si actuaron por voluntad propia. No obstante, los agentes señalan que muchos ocupaban puestos de bajo nivel dentro de las organizaciones criminales y podrían haber sido víctimas de detención y explotación arbitrarias. Por ello, la investigación también busca esclarecer cómo fueron reclutados, en qué condiciones operaban y localizar a los cabecillas responsables de las redes delictivas.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >