Photo : YONHAP News

El FMI prevé que Corea descienda tres posiciones este año en la clasificación mundial por PIB per cápita, del puesto 34 que ocupó en 2024 al 37 en 2025.Según el informe "Perspectivas de la Economía Mundial", el organismo estima que el PIB per cápita surcoreano se situará este año en 35.962 dólares, lo que representa un descenso del 0,8% respecto a los 36.240 dólares registrados el año anterior.Pese a esta caída, el FMI proyecta una tendencia al alza en los próximos años, hasta alcanzar 40.802 dólares en 2028. Sin embargo, el país continuará perdiendo posiciones en la clasificación internacional y descenderá al puesto 40 en 2028 y al 41 en 2029, debido al mayor ritmo de crecimiento de otras economías.Entre los países que superarían a Corea figura Taiwán, que, según las previsiones del FMI, rebasará por primera vez en 22 años el nivel surcoreano de PIB per cápita. El informe estima que la economía taiwanesa alcanzará este año los 37.827 dólares, un incremento del 11,1 % con respecto a 2024, situándose en el puesto 35 del ranking.Encabeza la lista Liechtenstein, con un PIB per cápita de 231.071 dólares, seguido de Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Islandia, Singapur, Noruega, Estados Unidos, Dinamarca y Macao, que completan el grupo de los diez países con los niveles de renta per cápita más altos del mundo.