Las exportaciones de automóviles marcan un nuevo récord en septiembre

Photo : YONHAP News

Las exportaciones coreanas de automóviles alcanzaron en septiembre un nuevo récord para ese mes, a pesar de la caída de más del 7% en los envíos a Estados Unidos.Según datos del Ministerio de Industria y Comercio, el valor total de las exportaciones de vehículos ascendió a 6.410 millones de dólares, lo que supone un incremento del 16,8% interanual. El crecimiento se debió principalmente al sólido desempeño de las ventas hacia Europa y diversos países asiáticos, que compensaron en parte el descenso registrado en el mercado estadounidense.En concreto, las exportaciones de automóviles a Estados Unidos disminuyeron un 7,5% respecto a septiembre de 2024, mientras que las destinadas a la Unión Europea y a los mercados asiáticos se incrementaron en un 52,8% y un 62,3%, respectivamente.Por tipo de vehículo, aumentaron las exportaciones tanto de modelos híbridos como de híbridos enchufables.En el mercado interno, la demanda nacional de automóviles avanzó un 20,8% interanual, lo que impulsó la producción automotriz hasta un 8,9% más que en el mismo mes del año anterior.