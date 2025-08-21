El Gobierno inicia los trámites para repatriar ganancias ilícitas obtenidas en Camboya

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha puesto en marcha los procedimientos necesarios para repatriar las ganancias ilícitas obtenidas por organizaciones criminales en Camboya a costa de ciudadanos coreanos.Según informó el Ministerio de Justicia, las autoridades calcularán las pérdidas sufridas por las víctimas y remitirán los datos correspondientes al Gobierno camboyano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez verificada la información por parte de las autoridades locales, se procederá al envío del dinero recuperado.Este proceso se lleva a cabo en el marco del acuerdo de cooperación internacional en materia penal suscrito entre Corea y Camboya en 2019, que entró en vigor en 2021. Dicho pacto permite a ambos países solicitar la repatriación de beneficios obtenidos de manera ilícita por delitos cometidos contra sus ciudadanos, incluso cuando las víctimas ya no residan en el país donde se produjeron los hechos.