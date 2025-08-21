Trump anticipa un encuentro con Xi Jinping en Corea

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado que prevé reunirse próximamente con su homólogo chino, Xi Jinping, durante una visita a Corea.Trump realizó el anuncio el domingo 19 (hora local) en una entrevista concedida a la cadena Fox News en la que abordó la situación del comercio entre EEUU y China. El mandatario afirmó que las relaciones comerciales deben ser "justas y equilibradas", y matizó que los aranceles del 157% impuestos desde el 1 de noviembre a las importaciones procedentes de China no son una medida permanente. No obstante, justificó su decisión al considerar "inevitable" la aplicación de gravámenes tan elevados frente a las restricciones del Gobierno chino a la exportación de tierras raras.El dirigente estadounidense subrayó que mantiene "una buena relación" con Xi y adelantó que ambos se sentarán a conversar en Corea, junto a otros jefes de Estado.En relación con el fallo inminente del Tribunal Supremo de EEUU sobre la legalidad de los aranceles impuestos, Trump advirtió de que sería "un gran problema" si la corte los declarara ilegales, ya que en tal caso Washington tendría que reembolsar a otros países los gravámenes ya pagados.