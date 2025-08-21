Seúl destaca su estrecha coordinación con Washington sobre asuntos norcoreanos

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial subrayó que mantiene una comunicación estrecha y constante con Estados Unidos en relación con los asuntos norcoreanos, poco después de que la cadena de noticias CNN informara de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, realizaba gestiones extraoficiales, por iniciativa propia, para reactivar el diálogo con Corea del Norte.Fuentes de la Presidencia surcoreana señalaron el domingo 19 que las consultas con Washington son activas en todos los temas relacionados con Pyongyang, incluida la posibilidad de reanudar el diálogo con el régimen. Además, destacaron que la postura compartida de ambos países es mantener abierta la vía diplomática con el objetivo de superar la amenaza nuclear y consolidar la paz en la península coreana.El sábado 18 (hora local), CNN informó de que la Casa Blanca valoraba la posibilidad de celebrar contactos de alto nivel con Corea del Norte, aunque todavía no había concretado un plan al respecto.