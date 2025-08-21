El jefe de la Secretaría de la Presidencia promociona en Europa la industria de defensa surcoreana

Photo : YONHAP News

El jefe de la Secretaría de la Presidencia, Kang Hoon Sik, se encuentra de visita en Europa en calidad de enviado especial del presidente Lee Jae Myung con el objetivo de impulsar la cooperación económica estratégica y promover la industria de defensa de Corea.Antes de su partida el domingo 19, Kang declaró que la finalidad del viaje es dar a conocer el alto nivel tecnológico del país en materia militar y competir por las licitaciones abiertas por varios países europeos para la adquisición de armamento.El responsable presidencial subrayó que su misión refleja la visión del Ejecutivo, que reconoce que el fomento de las exportaciones de defensa no puede recaer únicamente en el Ministerio de Defensa. En este sentido, insistió en que es fundamental la participación activa de otros organismos públicos y entidades gubernamentales, ya que el desarrollo del sector requiere programas de financiación, una mayor cooperación industrial y un apoyo sistemático a las startups del ámbito de la defensa, además de esfuerzos coordinados para difundir la calidad y eficacia de los productos militares surcoreanos.