Martes con temperaturas matinales cercanas a 1ºC

Photo : YONHAP News

El martes 21 se prevé un descenso de las temperaturas de entre dos y siete grados respecto a los valores habituales de esta época del año, debido a la entrada de corrientes frías procedentes del norte sobre la península coreana.Las temperaturas mínimas oscilarán entre 1ºC y 14ºC en las primeras horas del día, mientras que las máximas se situarán entre 14ºC y 20ºC por la tarde. No obstante, la sensación térmica será aún más baja a causa de los fuertes vientos y las lluvias, que se esperan principalmente en la provincia de Gangwon, la costa centro-oriental y el sureste del país.En algunas zonas, las precipitaciones podrían comenzar ya durante la noche del lunes, con acumulaciones previstas de entre 10 y 40 milímetros hasta el martes.