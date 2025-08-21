An San se proclama mejor arquera del año tras ganar la Copa Mundial Final

Photo : YONHAP News

La surcoreana An San se proclamó el fin de semana mejor arquera del año al conquistar la Copa Mundial Final Hyundai de Tiro con Arco 2025, en la categoría femenina de arco recurvo.En la gran final, An San protagonizó un desempate frente a la taiwanesa Hsu Hsin Tzu, a quien se impuso por 6-5, asegurándose así la medalla de oro. Con este triunfo, la tiradora coreana repite el título que ya había conseguido en la edición de México 2022.A lo largo de la temporada, la arquera se mantuvo entre las diez mejores en todas las competiciones en las que participó. Fue quinta en la segunda etapa de la serie de la Copa Mundial, subcampeona en la tercera y sexta en la cuarta. Además, en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, celebrado en la ciudad surcoreana de Gwangju en septiembre pasado, consiguió la medalla de bronce.La Copa Mundial Final cierra la temporada internacional de tiro con arco y reúne a los deportistas que han obtenido los mejores resultados del año.