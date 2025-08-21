Menú principal Ver contenido

Economía

El KOSPI supera por primera vez los 3.800 puntos

Write: 2025-10-20 15:41:19Update: 2025-10-20 16:05:47

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, superó el lunes 20 la barrera de los 3.800 puntos por primera vez en su historia, al culminar la jornada en 3.814,69 puntos, lo que supone un aumento del 1,76% respecto al viernes anterior.

El índice tecnológico KOSDAQ también registró una subida significativa del 1,89%, hasta situarse en 875,77 puntos.

Por su parte, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que cerró en 1.419,2 wones por dólar, dos unidades menos que en la última sesión de la semana pasada.
