Corea firma un acuerdo con la empresa aeroespacial brasileña Embraer

La Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA) anunció el lunes 20 la firma de un memorando de entendimiento con la empresa aeroespacial brasileña Embraer con el objetivo de ampliar la cooperación industrial entre ambos países.El acuerdo se formalizó en el marco de la Feria Internacional de Defensa ADEX 2025, que se celebra estos días en Seúl.Según informó la DAPA, el pacto establece que ambas partes colaborarán para incrementar la participación de proveedores coreanos de componentes en la cadena de suministro global de Embraer, así como para explorar oportunidades de participación del fabricante brasileño en proyectos de defensa desarrollados en Corea.La agencia coreana destacó que Embraer ha entregado más de 9.000 aeronaves en todo el mundo desde su fundación en 1969 y que en los últimos años ha reforzado su presencia en el sector militar, especialmente con su avión de transporte táctico C-390 Millennium.